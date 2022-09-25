Mesarya tek attı, 3 aldı

Aksa Süper Ligin ilk haftasında Mesarya konuk ettiği Lefke’yi 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı

Stat: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Mehmet Ekşici, Cenk Aras Özfuttu

Mesarya: Mehmet Özeralp, Çağrı Kıral, Sinan Öğüt, Yusuf Altıner, Orhan Kalaycı, Ahmet Kara (dk. 66 Quentin Debouto), Okan Göktürk, (dk. 84 Abdullah Erol), Ali Üçtaş, İbrahim Çıdamlı, Salahi Aldağ, (dk. 75 Hüseyin Çıdamlı), Mustafa Yaşınses (dk. 85 Eren Aktaş)

Lefke: İrfan Özbay, Okan Gün, (dk. 46 Arda Karanfiloğlu), Kaan Savaşan, Aykut Esmeraslan, Yakup Esemeraslan, (dk. 73 Eyüp Canlı), Mustafa Tahsildaroğlu, Rahmi Çelik, Zekai Serdar, (dk. 84 Aziz Özsakallı), Yılmaz Şipal, (dk. 46 Kemal Solkanat), Chıgozie Armstrong, Kabıru Alhassan

Gol: Dk. 37 Okan (Mesarya)



Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan AKSA Süper Lig 1. hafta maçında Mesarya konuk ettiği Lefke takımını 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı pozisyonu az ikili mücadelesi oldukça fazla olan karşılaşmada Mesarya takımından İbrahim Çıdamlı’nın 33. dakikadaki ceza alanı çizgisi üzerinden sert vuruşunda top yan direkten döndü.

37. dakikada Mesarya atağında Okan topu ağlara göndererek skoru 1 -0 yaptı.

İkinci yarıda Mesarya savunmaya önem vererek topu kalesinden uzak tuttu ve hızlı kontra toplarla gol aradı. Lefke çok adamla yüklenmeye çalışmasına rağmen pozisyon üretemedi ve kaderine razı oldu.



