Düzkaya, Mormenekşe’yi evinde morarttı

Aksa 1. Lig’in ilk haftasında sezona hedeflerini Süper Lig olarak belirleyen Mormenekşe ile Düzkaya arasında Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan karşılaşmanın galibi 1-2’lik skorla konuk Düzkaya oldu

Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Engin Akkakgün, Hakan Gök

Mormenekşe: Doğuhan, Erdoğ(Mustafa Oğur), Fetin, Tugay(Ahmet Can), Aykut, İrfan, Ertan(Oytun), Sami Ergazi(Sami Yahat), Mehmetali(Mustafa Menekşeli), Cemil, Erhan

Düzkaya: Ali Karal, Serkan, Hüseyin(Salih), Hasan, Mehmet(Umut), Uğurcan, Barış, Ahmet(Furkan(Engin), Uğur, Emre(Murat), Berkant.

Goller: Dk. 48 Emre Bal, Dk 57 Pen. Berkant(Düzkaya), Dk 75 Erhan (Mormenekşe)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1.Ligin ilk hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen Mormenekşe ile Düzkaya arasındaki karşılaşmanın galibi konuk Düzkaya oldu.

Dk. 7 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Düzkaya ceza sahasına topla giren Cemil'in ortasında geriden gelen Sami'nin şutunda kaleci topu çıkardı.

Dk. 12 Düzkaya atağında soldan topla son çizgiye inen Uğurcan'ın ortasında defanstan seken topla buluşan Barış'ın şutu az farkla yandan auta gitti.

Dk. 20 Düzkaya'nın kullandığı serbest vuruşta Emre'nin ortaya çevirdiği topla buluşan Ahmet'in vuruşunda top çizgiden çıkarıldı. İlk devre 0-0 tamamlandı.

Dk. 49 Hızlı gelişen Düzkaya atağında topla buluşan Berkant güzel bir ara pasıyla Mormenekşe ceza sahasının sol köşesinde Emre Bal'ı topla buluşturdu. Emre de önünü boşaltarak düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

Dk.57 Düzkaya atağında soldan topla ceza sahasına giren Emre Bal son çizgiye inerek geriye kestiği topa hamle yapan Uğurcan düşürülünce hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Berkant topu ağlarla buluşturdu. 0-2

Dk. 75 Mormenekşe atağında Cemil’in pasıyla Düzkaya ceza sahası içinde topla buluşan Erhan toğpu ağlara göndererek skoru 1 – 2 yaptı.

Beraberlik golü için Mormenekşe takımı yüklenmesine karşın golü bulamayınca karşılaşma Mormenekşe 1 Düzkaya 2 şeklinde tamamlandı.



