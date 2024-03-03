Mesarya, Ocak’ın umutlarını yaktı

Stadyum: Paşaköy Hasan Onalt Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Engin Akkagün, Rüya Sakallı
Mesarya: Ercan, Okan, Mahmut Yumuşak (46.Dk Eren), Tuğrul (86.Dk Erin), Salahi (59.Dk Ömer), Oğulcan, Abdullah, Lukman (59.Dk Tacettin), Juan Felipe, Civan (64.Dk Mert), Yusuf
Türk Ocağı: Oğuzhan, Mehmet Uçar (90.Dk Mete), Kemal (90.Dk Adil), Mustafa Ercan, Emre, Sillah, Mahmut Fansa (90.Dk Asenov), Yunus, Hikmet, Ahmet Karlankuş, İsmet
Goller: 13.Dk Salahi, 16.Dk Mahmut Yumuşak, 79.Dk Tacettin (Mesarya)-69.Dk Mahmut Fansa (TOL)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 21. Hafta maçında Mesarya, Türk Ocağı’nı konuk etti.
Hasan Onalt Stadı’nda oynanan ve İsmail Ercan’ın yönettiği karşılaşmanın ilk devresine hızlı başlayan Mesarya, 13. dakikada Salahi ve 16. dakikada ise Mahmut Yumuşak’un golleriyle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı.
Mesarya’nın ikinci devrede tempoyu düşürmesinden yararlanan Türk Ocağı 69’da Mahmut Fansa ile skoru 2 – 1 yapıp umutlansa da 79’da Tacettin skoru belirledi. 3 – 1
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