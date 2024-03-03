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Esentepe’ye bir çelme de Maraş’tan

Unimar Maraş, ligden direkt çıkma hedefindeki Esentepe’yi deplasmanda mağlup ederek, play out hattında 2 basamak birden tırmandı. Ege’nin 90+9’da kırmızı kart gördüğü Esentepe ise zirve yarışında yara aldı

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Esentepe’ye bir çelme de Maraş’tan
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Stadyum: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Mehmet Ekşici, Cenk Özfuttu
Esentepe: Osman, Nersin (72.Dk Burak Tümkan), Mustafa Soytürk, Burak Karabacak (46.Dk Ege), Efe, Deniz, Tuğra (82.Dk Şahin), Emek, Oğuz, Dinçer (72.Dk Devran), Semih (65.Dk İlyas)
 Unimar Maraş: Ramazan, Ahmet Hellaç, Ömer, Serkan, Alp, Emre Uysal (87.Dk Emre Aktaş), Emre Karaciğer, Emir, Yıldıray (90.Dk Ekrem), Mehmet Ergün, İlhan (90.Dk Aras)
Kırmızı kart: 90.Dk Ege (Esentepe)
Gol: 64.Dk Yıldıray (Maraş)
 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 21. Hafta maçında Esentepe, Maraş’ı konuk etti. Erdal Barut Stadı’nda oynanan ve Turgay Misk’in yönettiği karşılaşma çekişme içerisinde geçerken, ilk devreden gol sesi çıkmadı. 0 – 0 İkinci devrede de çekişme sürerken, 64’te Yıldıray Fenercioğlu ile 1 – 0 öne geçti. 80. dakikada hakem Turgay Misk, oyunu durdurup kendisine küfür eden taraftardan şikayetçi oldu. Maraş ise 0 – 1’lik skoru maç sonuna kadar koruyarak önemli bir galibiyet aldı.
 
(Foto: Richard BEALE)
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Değirmenlik SK 21 18 2 1 57 8 49 56
2. Gönyeli SK 21 11 2 8 46 24 22 35
3. Esentepe KKSK 21 10 5 6 32 24 8 35
4. Yalova SK 21 10 5 6 34 31 3 35
5. Dem s Cons. Çanakkale TSK 20 10 3 7 36 22 14 33
6. Hamitköy ŞHSK 20 9 6 5 26 20 6 33
7. M. Hacıali Yılmazköy SK 21 7 11 3 30 24 6 32
8. Binatlı YSK 21 9 5 7 25 23 2 32
9. Düzkaya KOSK 21 7 7 7 29 30 -1 28
10. Lapta TBSK 21 7 6 8 26 40 -14 27
11. Ozanköy SK 21 5 9 7 27 38 -11 24
12. Ünimar Maraş GSK 21 5 6 10 25 34 -9 21
13. Geçitkale GSK 21 6 3 12 41 54 -13 21
14. Mormenekşe GBSK 21 3 11 7 21 31 -10 20
15. Girne Halk Evi 21 3 6 12 17 39 -22 15
16. Baf Ülkü Yurdu 21 2 3 16 14 44 -30 9
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