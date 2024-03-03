Esentepe’ye bir çelme de Maraş’tan

Unimar Maraş, ligden direkt çıkma hedefindeki Esentepe’yi deplasmanda mağlup ederek, play out hattında 2 basamak birden tırmandı. Ege’nin 90+9’da kırmızı kart gördüğü Esentepe ise zirve yarışında yara aldı

Stadyum: Esentepe Erdal Barut StadıHakemler: Turgay Misk, Mehmet Ekşici, Cenk ÖzfuttuEsentepe: Osman, Nersin (72.Dk Burak Tümkan), Mustafa Soytürk, Burak Karabacak (46.Dk Ege), Efe, Deniz, Tuğra (82.Dk Şahin), Emek, Oğuz, Dinçer (72.Dk Devran), Semih (65.Dk İlyas)Unimar Maraş: Ramazan, Ahmet Hellaç, Ömer, Serkan, Alp, Emre Uysal (87.Dk Emre Aktaş), Emre Karaciğer, Emir, Yıldıray (90.Dk Ekrem), Mehmet Ergün, İlhan (90.Dk Aras)Kırmızı kart: 90.Dk Ege (Esentepe)Gol: 64.Dk Yıldıray (Maraş)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 21. Hafta maçında Esentepe, Maraş’ı konuk etti. Erdal Barut Stadı’nda oynanan ve Turgay Misk’in yönettiği karşılaşma çekişme içerisinde geçerken, ilk devreden gol sesi çıkmadı. 0 – 0 İkinci devrede de çekişme sürerken, 64’te Yıldıray Fenercioğlu ile 1 – 0 öne geçti. 80. dakikada hakem Turgay Misk, oyunu durdurup kendisine küfür eden taraftardan şikayetçi oldu. Maraş ise 0 – 1’lik skoru maç sonuna kadar koruyarak önemli bir galibiyet aldı.(Foto: Richard BEALE)