Mesarya nefes aldı

Play-out hattındaki Mesarya konuk ettiği play-out hattının hemen üstündeki Gençler Birliği’ni 2 – 0 mağlup ederek haftalar sonra kazanarak adeta nefes aldı

Stat: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Yusuf Atlar, Serkan Özdenkçi

Mesarya: Ercan, Civan, Mert, Yusuf, Oğulcan, Erin, (67’ Mahmut), Okan, Tuğrul, (86’ Ömer), Emrecan, (67’ Umut), Eren, (90+1’ Felipe), Lukman

Pera L.Gençler Birliği: Hamit, Galip, Osman, (59’ Ahmet), Sinan, İsmet, Gabriel, Berk, Abdülaziz, Serhat, (59’ Mustafa), Bülent, (82’ Bartu), Mapuku

Goller: Dk.50 Mert, Dk. 60 Yusuf (Pen.) (Mesarya)



AKSA Süper Lig’de play-out hattını çok yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada Mesarya ile PERA Larnaka Gençler Birliği kozlarını paylaştı. Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan karşılaşmada ikinci yarı attığı gollerle maçı 2-0 kazanan Mesarya haftalar sonra galibiyet ve 3 puana ulaşırken Gençler Birliği son 2 haftada sıkıntılı bir sürece girdi.

Dk. 8 Gençler Birliği atağında ceza alanında oluşan karambolde Gabriel Bawa topu kaleye yönlendirdi. Kaleci Ercan ayağıyla çıkardı.

Dk. 14 Mesarya atağında topla ceza alanında buluşan Tuğrul’un vuruşunda top yan direkten döndü.

Dk. 45+1 Sol kanattan gelişen Gençler Birliği atağında Mapuku’nun sert şutunu Ercan çıkardı.

Dk. 50 Mesarya atağında savunmadan ileri çıkan Mert arka direkte bom boş topu ağlara gönderdi 1-0.

Dk.60 Mesarya’nın kazandığı korner atışında ceza alanında oluşan karambolde Mert savunmadan İsmet tarafından ceza alanı içinde düşürüldü. Fehim Dayı tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Yusuf kaleci ve topu ayrı ayrı köşelere gönderdi 2-0.

Dk. 85 Mesarya atağında Tuğrul’un pası ile buluşan Felipe karşı karşıya pozisyonda istediği vuruşu yapamadı ve Mesarya bir golden oldu.

