Gençlik Gücü’ne, Dumlupınar ilaç oldu

Stad: Gazimağusa Dr Fazıl Küçük Stadı

Hakemler:Evren Karademir, Cem Öksüzoğluları, Arif Malek

TH Dumlupınar: Türkkan, Tahsin, Arda, Kadir, Doğukan (Dk.86 Arda), Cedric Core (Dk.80 Mesut), Berk Büyükkal, Berk Güçlücan (Dk.86 Gökdeniz), Junior Adjessa, Mert Güçlücan, Turgut Kaçar (Dk.67 Ola)

CB Gençlik Gücü: Remzi, Turgut Kaan, Ali Akbulut, Hasan Akkuyu (Dk.88 Ahmet Saygı), Abu Dumbuya, Arif (Dk.90 Cengiz), Asuman Endikumanya, Ümit, Necati, Muhammet (Dk.84 Mustafa), Kaan

Goller: Dk.14, dk. 82 Kaan, Dk.45 Arif (p) (China Bazaar Gençlik Gücü)



Aksa Süper Ligin 28. Haftasında play-out hattından çıkmak isteyen Gençlik Gücü ile hiçbir iddiası kalmayan Dumlupınar arasındaki mücadelenin galibi 3 – 0’lık skorla Gençlik Gücü oldu.

Dk. 4 GG atağında Hasan Akkuyu vurdu kaleci Türkkan tehlikeyi önledi, dönen topa müsait pozisyonda olan Asman Endukumana vurdu top defanstan geri döndü.

Dk. 14 kornerden gelen topa ön direkte bulunan Kaaan dokundu ve top filelere gidince China Bazaar Gençli Gücü 1-0 öne geçti.

Dk. 29 Dumlupınar atağında soldan Mert Güçlücan’ın pasında Adjeassa topa vurmak üzereyken Ali Akbulut araya girerek tehlikeyi önledi.

Dk. 45 GG atağında Necati’nin ortasında Tahsin’in eline çarpan topa hakem Evren Karademir penaltı atışını gösterdi. Atışı kullanan Arif topu filelere gönderdi.0-2.

Dk. 81 Arif’in sert şutunu kaleci Türkkan önledi.

Dk. 82 Gençlik Gücü’nün Hasan’la kullandığı korner atışına iyi yükselen Kaan’ın kafa vuruşu gol oldu.0-3.

