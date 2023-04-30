Mesarya, Lefkoşa’dan 3.cülükle döndü

Stadyum: K.KaymaklıŞht. HüseyinRusoStadı
Hakemler: İsmail Ercan, ÖzalÇağlayan, ArifMalek
K.Kaymaklı:Salih, Mehmet Kaygısız (46.Dk Adnan), Sena, Arda, Mehmet Öztürk, Deran (75.Dk Emre), HasanÇakır (75.Dk AhmetHatay), Mehmet Göçben, Kemal (46.Dk Tuğrul), Bahadır, Yağış
Mesarya: Mehmet Özeralp, İbrahim Çıdamlı, Orhan, Hüseyin (73.Dk Nevzat), Okan, Ahmet Kara, Sinan, Çağrı, Debouto, Eray (83.Dk Ali Üçtaş), Yusuf
Goller:69.Dk (P) Bahadır (K.Kaymaklı)- 5.Dk Debouto, 41.Dk Ahmet Kara (Mesarya)
AKSA SüperLigin 29. Haftamaçında, KüçükKaymaklı, Mesarya’yıŞht. Hüseyin Ruso Stadında konuk etti.
Maça hızlı başlayan taraf Mesarya olurken, 5’te İbrahim Çıdamlı’nın soldan ortasında Debuto ön direkte golü attı. 0 – 1
41’de sağ kanattan topu taşıyan Ahmet Kara düzgün bir vuruşla ilk devrenin skorunu belirledi. 0 – 2
Ikinci devreye Felix veTuğrul’uoyuna alarak başlayan Küçük Kaymaklı, Mesarya karşısında oyunu dengeledi.
69’da Yağış’a yapılan harekete Ismail Ercan tereddütsüz penaltı dedi. Bahadır topu penaltıdan ağlara gönderdi. 1 – 2
Kalan bölümde Küçük Kaymaklı, Mesarya kalesine yüklenirken, kontra ataklarda pozisyon bulan Mesarya oldu. Özellikle Eray ve Debutoile 2 pozisyonu cömertçe harcayan Mesarya, bir pozisyonda Debuto’ya yapılan hareketin penaltı olduğu itirazlarında bulundular. Maç ise 1 – 2 sona erdi.
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