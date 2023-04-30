İkişer attılar birer aldılar

Play-out hattını ilgilendiren karşılaşmada konuk Binatlı 2 -0 öne geçtiği Maraş karşısında üstünlüğünü koruyamayınca maç 2 -2 tamamlandı ve takımlar birer puanla haftayı kapattılar

Stat: Maraş Necip Halil Kartal StadıHakemler: Kerem Eran, Şahin Coşkun, Abdülkadir KaradağUnimar Maraş: Umut, Oğuz, Mustafa, Ahmet, Onur(Gökhan), Emre Uysal, Mehmet, Anıljan, Burak, Emre Karaciğer(Altay), Serkan (Melih).Binatlı: Uğur, Sertaç, Ersen(Nevzat), Yusuf, Darbaz(Nazım), Çağdaş, Hasan, Serkan(Mehmet Bahattin), Baran(Hüseyin), Mehmet Neşe(Arda),AbdurrahmanGoller: Dk. 62 Melih, Dk. 81 Burak (P)(U. Maraş), Dk. 36 Abdurrahman, Dk. 60 Mehmet Neşe(Binatlı)Aksa 1. Ligin 29. Haftasında play-out hattından uzaklaşmak isteyen iki takım olan Unimar Maraş ile Binatlı arasındaki karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.Karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken her iki takım da pozisyon üretemezken konta atakta Binatlı takımı golü buldu.Dk. 36 Binatlı takımı kendi orta alanında kaptığı topla hızlı çıktı. Orta alanından uzun atılan topla Maraş defansının arkasında buluşan Abdurrahman kaleci Umut'un üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0 -1İlk devre bu skorla tamamlandı.İkinci devrede yine oyun karşlılıklı ataklarla geçerken 60. dakikada Mehmet Neşe’nin golüyle Binatlı skoru 0-2 yaptı.Bu dakikadan sonra kendine gelen Unimar Maraş 62. dakikada Melih’in ayağından bulduğu golle skoru 1-2 yaptı.Beraberlik için yüklenen Maraş takımı 81. dakikada kazandığı penaltı atışındaBurak topu ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası gol getirmeyince maç 2 -2 tamamlanarak sahadan birer puanla ayrıldılar. Bu sonuçla Binatlı puanını 39 yaparken, Unimar Maraş 36 yaptı.