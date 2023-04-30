banner913
banner932
Karşıyaka, kaybederek şampiyon
Karşıyaka, kaybederek şampiyon
14 0
Koopspor kayıpsız ilerliyor: 103-66
Koopspor kayıpsız ilerliyor: 103-66
15 0
 
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
14 0
Esentepe beyaza büründü
Esentepe beyaza büründü
24 0
UKÜ rahat kazandı
UKÜ rahat kazandı
12 0
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
16 0
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
34 0
banner915

İkişer attılar birer aldılar

banner476

Play-out hattını ilgilendiren karşılaşmada konuk Binatlı 2 -0 öne geçtiği Maraş karşısında üstünlüğünü koruyamayınca maç 2 -2 tamamlandı ve takımlar birer puanla haftayı kapattılar

banner825
İkişer attılar birer aldılar
banner931
Stat: Maraş Necip Halil Kartal Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Şahin Coşkun, Abdülkadir Karadağ
Unimar Maraş: Umut, Oğuz, Mustafa, Ahmet, Onur(Gökhan), Emre Uysal, Mehmet, Anıljan, Burak, Emre Karaciğer(Altay), Serkan (Melih).
Binatlı: Uğur, Sertaç, Ersen(Nevzat), Yusuf, Darbaz(Nazım), Çağdaş, Hasan, Serkan(Mehmet Bahattin), Baran(Hüseyin), Mehmet Neşe(Arda),Abdurrahman
Goller: Dk. 62 Melih, Dk. 81 Burak (P)(U. Maraş), Dk. 36 Abdurrahman, Dk. 60 Mehmet Neşe(Binatlı)
 
Aksa 1. Ligin 29. Haftasında play-out hattından uzaklaşmak isteyen iki takım olan Unimar Maraş ile Binatlı arasındaki karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken her iki takım da pozisyon üretemezken  konta atakta Binatlı takımı golü buldu.
Dk. 36 Binatlı takımı kendi orta alanında kaptığı topla hızlı çıktı. Orta alanından uzun atılan topla Maraş defansının arkasında buluşan Abdurrahman kaleci Umut'un üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0 -1
İlk devre bu skorla tamamlandı.
İkinci devrede yine oyun karşlılıklı ataklarla geçerken 60. dakikada Mehmet Neşe’nin golüyle Binatlı  skoru 0-2 yaptı.
Bu  dakikadan sonra kendine gelen Unimar Maraş  62. dakikada  Melih’in ayağından bulduğu golle skoru 1-2 yaptı.
Beraberlik için yüklenen Maraş takımı 81. dakikada kazandığı penaltı atışındaBurak topu ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.
Geriye kalan dakikalarda her  iki takımın çabası gol getirmeyince maç 2 -2 tamamlanarak sahadan birer puanla ayrıldılar. Bu sonuçla Binatlı puanını 39 yaparken, Unimar Maraş 36 yaptı.
 
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Karşıyaka ASK 29 19 3 7 79 37 42 60
2. Yeniboğaziçi DSK 29 17 5 7 70 35 35 56
3. Esentepe KKSK 29 14 11 4 61 29 32 53
4. Düzkaya KOSK 29 15 6 8 53 34 19 51
5. Yalova SK 29 15 6 8 43 32 11 51
6. Baf Ülkü Yurdu 29 15 4 10 58 40 18 49
7. Pera L. Gençler Birliği SK 29 13 10 6 56 38 18 49
8. Mormenekşe GBSK 29 11 8 10 51 47 4 41
9. Lapta TBSK 29 12 4 13 41 38 3 40
10. Girne Halk Evi 29 12 3 14 38 37 1 39
11. Binatlı YSK 29 10 9 10 43 43 0 39
12. Ünimar Maraş GSK 29 10 6 13 56 56 0 36
13. M. Hacıali Yılmazköy SK 29 7 8 14 35 52 -17 29
14. Dörtyol SK 29 6 5 18 33 72 -39 23
15. İncirli SK 29 4 7 18 29 74 -45 19
16. Yenierenköy TSK 29 3 3 23 36 118 -82 12
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.