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Mesarya, imzaları attırdı

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Mesarya, imzaları attırdı
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AKSA Süper Lig ekiplerinden Mesarya, geçtiğimiz gün Türk Ocağı’ndan anlaşmaya vardığı Ertaç Taşkıran, Remzi Betmezoğlu ve Bilal Ceylan’a imza attırarak oyuncuları resmen kadrosuna kattı. İmza törenine Başkan Halil Topaloğlu da katıldı.
Türk Ocağı’nda ligin ilk devresinde başarılı bir performans sergileyen Ertaç, Remzi ve Bilal, ligin ikinci devresinde sarı kırmızılı Mesarya formasını giyecek.
Mesarya takımı geçtiğimiz gün ise eski futbolcularından Okan Göktürk’ü Yenicami’den geri alarak imzayı attırmıştı.
 
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