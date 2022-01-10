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Çağdaş, Çetinkaya’dan kopuyor

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Çağdaş, Çetinkaya’dan kopuyor
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AKSA 1. Lig ekibi Çetinkaya'nın başarılı sol kanat oyuncusu Çağdaş Arslan, takımdan ayrılma kararı aldı.
Çağdaş'ın, mutsuz olmasından dolayı bu kararı aldığı ve bu durumdan yönetimin de bilgisi olduğu ifade edildi.
Ligin ilk devresinde 2 gol, 9 asistlik performansla oynayan Çağdaş’ın yeni takımının neresi olacağı merak ediliyor.
 
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