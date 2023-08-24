Mesarya, hazırlık kampını tamamladı

Süper Lig ekibi Mesarya Kulübü hafta başında başladığı hazırlık kampını tamamladı.

Teknik direktör Serkan Önet yönetiminde Karpaz bölgesinde Halil Falyalı Kumyyalı Spor Kulübü tesislerinde yaptığı kamp çalışmalarını dün akşamüzeri yaptığı son antrenmanla tamamladı.

4 gün süren kampta kuvvet ve taktik ağırlıklı çalışan Mesarya takımı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

