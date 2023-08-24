banner913
banner932
Bahtıkara yabancılar için olumlu rapor verdi
Bahtıkara yabancılar için olumlu rapor verdi
6 0
Hasan Mehter Anı Maçı Dumlupınar’ın
Hasan Mehter Anı Maçı Dumlupınar’ın
61 0
 
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
16 0
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
17 0
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
16 0
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
16 0
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
40 0
banner964

Mesarya, hazırlık kampını tamamladı

banner476

banner825
Mesarya, hazırlık kampını tamamladı
banner971
Süper Lig ekibi Mesarya Kulübü  hafta başında başladığı hazırlık kampını tamamladı.
Teknik direktör Serkan Önet yönetiminde Karpaz bölgesinde Halil Falyalı Kumyyalı Spor Kulübü tesislerinde yaptığı kamp çalışmalarını dün akşamüzeri yaptığı son antrenmanla tamamladı.
4 gün süren kampta kuvvet ve taktik ağırlıklı çalışan Mesarya takımı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.