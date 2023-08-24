Mehmet İneci, Ankara’da 100’ üncü yıl koşusuna katılacak

Cumhurbaşkanı , Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ üncü yılında 100 Km’ lik Onur, Şeref , Zafer ve Atatürk’e Saygı Koşusu’nda ’den katılacak olan Em. Kur. Alb Mehmet İneci’yi kabul etti. , Ankara Duatepe Zafer Anıtından, teslim alınacak bayrağı, Anıtkabir Komutanlığına teslim edecek koşuya katılacak olan Em. Kur. Alb Mehmet İneci’yi tebrik ederek, başarılar diledi.

