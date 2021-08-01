Mesarya, Hamitköy’de galip

Necati KÜLAHLILAR
Futbolda 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile güçlerini görüp, eksikliklerini tespit ediyorlar.
İki Süper Lig ekibi Hamitköy ile Mesarya, Esat Erdoğmuş Stadında karşılaştılar. Maçta daha üstün oynayan konuk Mesarya, yıldız oyuncusu İbrahim Çıdamlı’nın golüyle maçı 1 – 0 kazandı.
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