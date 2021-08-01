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Ocak farklı kazanmaya alıştı

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Ocak farklı kazanmaya alıştı
Futbolda 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile güçlerini görüp, eksikliklerini tespit ediyorlar.
Süper Lig ekibi Türk Ocağı, Birinci Lig ekibi Dörtyol’u 5 – 2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek hazırlık maçlarındaki kayıpsız gidişini sürdürürken, farklı galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.
Piabella Sahasında Zekai Töre’nin yönettiği maçta Türk Ocağı, Dörtyol karşısında Ertaç(2), Remzi,Yunus ve Ali’nin golleriyle sahadan 5 – 2 galip ayrıldı.
 
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