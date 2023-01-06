Mesarya'da yeniler imzaları attı

Aksa Süper Lig’in başarılı ekibi Mesarya’da devrearası transferler imzaları attılar.
Yenicami’den Hüseyin Paşa ile MTG’den Nevzat Duran ve Eray Vudalı kiralık transfer imzalarını federasyon binasında atarak sarı kırmızılı formayı giydiler.
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