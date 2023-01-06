GG’nin ilk transferi Karadal

AKSA Süper Lig ekiplerinden ChinaBazaar Gençlik Gücü’nde ara transferdeki ilk imza bugün atıldı. Yeşil beyazlıların ilk transferi Halil İbrahim Karadal oldu. Halil İbrahim Karadal az önce Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda attığı resmi imza ile bonservisli olarak ChinaBazaar Gençlik Gücü’ne transfer oldu. Halil İbrahim Karadal’ın imza töreninde Hüseyin Reis ile Hüseyin Ataöğün’de yer aldılar.

