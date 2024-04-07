Mesarya ateşle oynuyor

AKSA Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında play-out hattından kurtulmak isteyen Mesarya ile bu hattan uzak durmak isteyen Yenicami arasındaki zorlu karşılaşmayı konuk Yenicami Hüseyin Arifoğlu(2) ve penaltıdan Hasan Kanlı’nın golleriyle 3-1 kazanarak rakibini kaderi ile baş başa bıraktı

MesaryaKerem Eran, Serdar Gürpınar, Berk BağrıkaraErcan, Abdullah, (80 Eren Aktaş), Mert, Yusuf, Oğulcan, Ömer, (75’ Tacettin), Tuğrul, Mahmut, (80’ Selahi), Felipe, (28’ Civan), Okan, Lukmanidris, Emirhan, Mahmut, Hasan Kanlı, Koray, Görkem, (67’ Kaan), Ali Üçtaş, Barış, (78’ Karan), Kemal, (78’ Tunç), Hüseyin Arifoğlu, Yakup63’Okan Göktürk11-90+4’Hüseyin Arifoğlu, 26’Hasan Kanlı(P)AKSA Süper Lig’in 26’ncı haftasında Başkent ekiplerinden Yenicami’yi konuk eden Mesarya, sahadan 3-1 yenik ayrıldı.Yenicami, Paşaköy’de oynanan mücadeleye hızlı başladı. 11’üncü dakikada Hüseyin Arifoğlu ile 1-0 öne geçen siyah beyazlı ekip, 26’ncı dakikada kazandığı penaltı atışını Hasan Kanlı ile değerlendirdi ve ilk devreyi 2-0 önde kapattı. Mesarya 63’üncü dakikada Okan’ın golüyle umutlansa da, 90’ıncı dakikada Hüseyin Arifoğlu bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-1’e getirdi.Karşılaşma sonunda Yenicami 37 puana ulaşırken, Mesarya 26 puanda kaldı.Ligin 27’nci haftasında Yenicami’nin konuğu Göçmenköy olacak, Mesarya ise şampiyonluk mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü’nün konuğu olacak.