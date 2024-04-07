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Mesarya ateşle oynuyor

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AKSA Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında play-out hattından kurtulmak isteyen Mesarya ile bu hattan uzak durmak isteyen Yenicami arasındaki zorlu karşılaşmayı konuk Yenicami Hüseyin Arifoğlu(2) ve penaltıdan Hasan Kanlı’nın golleriyle 3-1 kazanarak rakibini kaderi ile baş başa bıraktı

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Mesarya ateşle oynuyor
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Yer: Mesarya
Hakemler: Kerem Eran, Serdar Gürpınar, Berk Bağrıkara
Mesarya: Ercan, Abdullah, (80 Eren Aktaş), Mert, Yusuf, Oğulcan, Ömer, (75’ Tacettin), Tuğrul, Mahmut, (80’ Selahi), Felipe, (28’ Civan), Okan, Lukman
Yenicami: idris, Emirhan, Mahmut, Hasan Kanlı, Koray, Görkem, (67’ Kaan), Ali Üçtaş, Barış, (78’ Karan), Kemal, (78’ Tunç), Hüseyin Arifoğlu, Yakup
Goller: 63’Okan Göktürk (Mesarya) 11-90+4’Hüseyin Arifoğlu, 26’Hasan Kanlı(P) (Yenicami)
 
AKSA Süper Lig’in 26’ncı haftasında Başkent ekiplerinden Yenicami’yi konuk eden Mesarya, sahadan 3-1 yenik ayrıldı.
Yenicami, Paşaköy’de oynanan mücadeleye hızlı başladı. 11’üncü dakikada Hüseyin Arifoğlu ile 1-0 öne geçen siyah beyazlı ekip, 26’ncı dakikada kazandığı penaltı atışını Hasan Kanlı ile değerlendirdi ve ilk devreyi 2-0 önde kapattı. Mesarya 63’üncü dakikada Okan’ın golüyle umutlansa da, 90’ıncı dakikada Hüseyin Arifoğlu bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-1’e getirdi.
Karşılaşma sonunda Yenicami 37 puana ulaşırken, Mesarya 26 puanda kaldı.
Ligin 27’nci haftasında Yenicami’nin konuğu Göçmenköy olacak, Mesarya ise şampiyonluk mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü’nün konuğu olacak. 

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Cihangir GSK 26 23 1 2 64 21 43 70
2. Mağusa Türk Gücü 25 23 0 2 94 20 74 69
3. Tremeşeli H. Dumlupınar TSK 25 17 2 6 69 39 30 53
4. Göçmenköy İYSK 26 14 5 7 54 36 18 47
5. Doğan Türk Birliği 26 12 5 9 51 37 14 41
6. Çetinkaya TSK 26 12 4 10 54 42 12 40
7. Karşıyaka SK 26 11 7 8 51 44 7 40
8. Yenicami AK 26 11 4 11 46 49 -3 37
9. Alsancak Yeşilova SK 26 11 3 12 45 42 3 36
10. Pera L. Gençler Birliği SK 26 10 4 12 50 59 -9 34
11. Lefke TSK 26 8 5 13 28 40 -12 29
12. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 26 8 4 14 43 54 -11 28
13. Mesarya SK 26 8 2 16 31 53 -22 26
14. Küçük Kaymaklı TSK 25 7 2 16 30 54 -24 23
15. Yeniboğaziçi DSK 25 3 3 19 32 85 -53 12
16. Türk Ocağı Limasol 26 1 3 22 24 91 -67 6
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