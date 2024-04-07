Mesarya ateşle oynuyor

Hakemler: Kerem Eran, Serdar Gürpınar, Berk Bağrıkara
Mesarya: Ercan, Abdullah, (80 Eren Aktaş), Mert, Yusuf, Oğulcan, Ömer, (75’ Tacettin), Tuğrul, Mahmut, (80’ Selahi), Felipe, (28’ Civan), Okan, Lukman
Yenicami: idris, Emirhan, Mahmut, Hasan Kanlı, Koray, Görkem, (67’ Kaan), Ali Üçtaş, Barış, (78’ Karan), Kemal, (78’ Tunç), Hüseyin Arifoğlu, Yakup
Goller: 63’Okan Göktürk (Mesarya) 11-90+4’Hüseyin Arifoğlu, 26’Hasan Kanlı(P) (Yenicami)
AKSA Süper Lig’in 26’ncı haftasında Başkent ekiplerinden Yenicami’yi konuk eden Mesarya, sahadan 3-1 yenik ayrıldı.
Yenicami, Paşaköy’de oynanan mücadeleye hızlı başladı. 11’üncü dakikada Hüseyin Arifoğlu ile 1-0 öne geçen siyah beyazlı ekip, 26’ncı dakikada kazandığı penaltı atışını Hasan Kanlı ile değerlendirdi ve ilk devreyi 2-0 önde kapattı. Mesarya 63’üncü dakikada Okan’ın golüyle umutlansa da, 90’ıncı dakikada Hüseyin Arifoğlu bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-1’e getirdi.
Karşılaşma sonunda Yenicami 37 puana ulaşırken, Mesarya 26 puanda kaldı.
Ligin 27’nci haftasında Yenicami’nin konuğu Göçmenköy olacak, Mesarya ise şampiyonluk mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü’nün konuğu olacak.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Cihangir GSK
|26
|23
|1
|2
|64
|21
|43
|70
|2.
|Mağusa Türk Gücü
|25
|23
|0
|2
|94
|20
|74
|69
|3.
|Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
|25
|17
|2
|6
|69
|39
|30
|53
|4.
|Göçmenköy İYSK
|26
|14
|5
|7
|54
|36
|18
|47
|5.
|Doğan Türk Birliği
|26
|12
|5
|9
|51
|37
|14
|41
|6.
|Çetinkaya TSK
|26
|12
|4
|10
|54
|42
|12
|40
|7.
|Karşıyaka SK
|26
|11
|7
|8
|51
|44
|7
|40
|8.
|Yenicami AK
|26
|11
|4
|11
|46
|49
|-3
|37
|9.
|Alsancak Yeşilova SK
|26
|11
|3
|12
|45
|42
|3
|36
|10.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|26
|10
|4
|12
|50
|59
|-9
|34
|11.
|Lefke TSK
|26
|8
|5
|13
|28
|40
|-12
|29
|12.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|26
|8
|4
|14
|43
|54
|-11
|28
|13.
|Mesarya SK
|26
|8
|2
|16
|31
|53
|-22
|26
|14.
|Küçük Kaymaklı TSK
|25
|7
|2
|16
|30
|54
|-24
|23
|15.
|Yeniboğaziçi DSK
|25
|3
|3
|19
|32
|85
|-53
|12
|16.
|Türk Ocağı Limasol
|26
|1
|3
|22
|24
|91
|-67
|6