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Esentepe, Süper Lig yolunda ilerliyor

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Esentepe konuk ettiği play-off hattındaki Yalova’yı 1 – 0 mağlup ederek Süper Lig’e bir adım daha yaklaşmış oldu

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Esentepe, Süper Lig yolunda ilerliyor
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Stat: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Halil E. Çanaloğlu, Mehmet Ekşici
Esentepe: Osman, Emek, Mustafa, Devran,Emre, Tuğra, Ali, Deniz, İlyas, Oğuz, Efe.
Yalova: Övgü, Hasip, Rüzgar, Darbaz, Sergülen, Arda, Ali, Muhammet, Onur, Mehmetali,  Mehmet.
Gol: Dk. 10 Efe (Esentepe)
 
Aksa 1. Ligin 26. Haftasının en önemli maçlarından biri olan 2. Sıradaki Esentepe ile play-off hattındaki Yalova arasındaki mücadelenin galibi ev sahibi Esentepe oldu.
Esentepe’nin hızlı başladığı karşılaşmada 10. Dakikada Efe Çopur’un attığı golle öne geçti.
İlerleyen dakikalarda beraberlik için yüklenen Yalova takımı aradığı pozisyonları bulamazken, Esentepe takımı kontrollü futboluyla skoru koruyarak sahadan 1 – 0 galip ayrılarak, 2. sıradaki yerini korudu.
Karşılaşmada konuk Yalova takımında Ali ve Arda gördükleri kırmızı kartlar sonucunda Yalova maçı 9 kişi tamamladı.
(Fotoğraf: Richard Beale)
 
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