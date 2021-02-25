Mertekçi Stadı bakıma alındı

Niyazi ERGÜLEN
Spor Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği, Batı bölgesi sahalarının zeminlerini iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği ekipleri K-PET Birinci Lig ekiplerinden Yalova’nın maçlarını oynadığı Tahsin Mertekçi Stadının zemininde dün yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.Stad zeminininuzayan çimleri biçilirken, Spor Dairesi Güzelyurt Bölge Amiri Süleyman Kıbçak da çalışmaları yerinde izledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.