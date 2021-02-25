Mertekçi Stadı bakıma alındı

Niyazi ERGÜLEN

Spor Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği, Batı bölgesi sahalarının zeminlerini iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Spor Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği ekipleri K-PET Birinci Lig ekiplerinden Yalova’nın maçlarını oynadığı Tahsin Mertekçi Stadının zemininde dün yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.Stad zeminininuzayan çimleri biçilirken, Spor Dairesi Güzelyurt Bölge Amiri Süleyman Kıbçak da çalışmaları yerinde izledi.



