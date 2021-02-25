Güzelyurt’taki tesisler elektriğe kavuşacak

Niyazi ERGÜLEN
Gazetemizde dün yayınlanan Güzelyurt’taki spor tesisleri elektriksiz kaldı haberi üzerine Spor Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği çalışma başlattı.
Spor Dairesi Güzelyurt Bölge Amiri Süleyman Kıbçak spor tesislerindeki 10 günlük elektrik sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Süleyman Kıbçak, kısa sürede Güzelyurt’taki spor tesislerindeki elektrik sorununun giderileceğini söyledi.
Süleyman Kıbçak, kulüplerin kendi kullandığı elektriği ödeyeceklerini, belediyelerin ise su parası alacağını ifade etti. Süleyman Kıbçak, bakımın ise Spor Dairesi tarafından karşılanacağını belirtti.
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