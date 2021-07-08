Mert çabaladı ama olmadı

Temsilcimiz Mert Güçlücan’ın formasını giydiği Ankasspor Kulübü, Bölgesel Amatör Ligde (BAL)yarı finalde elendi.

Bir dönem Türkiye Süper Ligde mücadele eden Diyarbakırspor ile karşılaşan Ankasspor rakibine 3 – 2 mağlup olarak finale yükselemedi.

Mert maçta takımı adına sağ kanatta ve hücumda iyi bir oyun ortaya koyarken, 1 pozisyonda kalecinin Mert'e yaptığı harekette hakem net penaltıyı vermedi

