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Mert çabaladı ama olmadı

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Mert çabaladı ama olmadı
Temsilcimiz Mert Güçlücan’ın formasını giydiği Ankasspor Kulübü, Bölgesel Amatör Ligde (BAL)yarı finalde elendi.
Bir dönem Türkiye Süper Ligde mücadele eden Diyarbakırspor ile karşılaşan Ankasspor rakibine 3 – 2 mağlup olarak finale yükselemedi.
Mert maçta takımı adına sağ kanatta ve hücumda iyi bir oyun ortaya koyarken, 1 pozisyonda kalecinin Mert'e yaptığı harekette hakem net penaltıyı vermedi
 
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