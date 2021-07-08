Aliağaspor,Ünalla finalde

Temsilcimiz Ünal Kaya’nın formasını giydiği Aliağa Futbol Kulübü, Bölgesel Amatör Ligde (BAL)finale yükseldi.

Manisa’da 2020-2021 Bölgesel Amatör Ligi yarı final maçında İzmir temsilcisi Aliağa Futbol ile Balıkesir Temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Ünal’ın ilk 11’de başladığı ve oldukça iyi oynadığı maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında da gol olmayınca 90 dakika 0-0 sona erdi.

Maç uzatmaya gitti. Maçın ilk uzatmasında da gol sesi çıkmadı. İkinci uzatmalarda da gol olmazken, maç seri penaltılara kaldı. Penaltı vuruşları sonucunda Aliağa Futbol 3-1 yenerek finale yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig final eşleşmelerinde 2. BölgedeKuşadasıspor ile eşleşen Aliağa Fk, 11 Temmuz Pazar günü şampiyonluk maçı oynanacak.

