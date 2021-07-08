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Aliağaspor,Ünalla finalde

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Aliağaspor,Ünalla finalde
Temsilcimiz Ünal Kaya’nın formasını giydiği Aliağa Futbol Kulübü, Bölgesel Amatör Ligde (BAL)finale yükseldi.
Manisa’da 2020-2021 Bölgesel Amatör Ligi yarı final maçında İzmir temsilcisi Aliağa Futbol ile Balıkesir Temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Ünal’ın ilk 11’de başladığı ve oldukça iyi oynadığı maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında da gol olmayınca 90 dakika 0-0 sona erdi.
Maç uzatmaya gitti. Maçın ilk uzatmasında da gol sesi çıkmadı. İkinci uzatmalarda da gol olmazken, maç seri penaltılara kaldı. Penaltı vuruşları sonucunda Aliağa Futbol 3-1 yenerek finale yükseldi. 
Bölgesel Amatör Lig final eşleşmelerinde 2. BölgedeKuşadasıspor ile eşleşen Aliağa Fk, 11 Temmuz Pazar günü şampiyonluk maçı oynanacak.
 
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