Mehmetçik’in zirve inadı tuttu

BTM Birinci Lig Kır mızı Grup mücadelesinde Mehmetçik konuk ettiği Geçitkale’yi 2-0 mağlup ederek 10 puanlı lider Vadili’yi averaj farkıyla takibini sürdürdü

İktisatbank BTM Birinci Lig 4. Haftasında Kır mızı Grup mücadelesinde Mehmetçik konuk ettiği Geçitkale’yi 2-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü.

Hafta içi her iki takımın da antrenörlerini değiştirerek hazırlandığı karşılaşmada gülen taraf Vural Köseoğlu yönetimindeki Mehmetçik oldu.

Ev sahibi Mehmetçik takımı konuk ettiği Geçitkale karşısında ilk devreyi 17. dakikada Barkın’ın golüyle 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede de istekli oyununu sürdüren Mehmetçik takımı 60. dakikada ise Meyti’nin ayağından bir gol daha bularak skoru 2-0 yaptı. Geriye kalan dakikalarda başka gol mayınca Mehmetçik sahadan 2-0 ayrılarak çıkışını sürdürdü. Geçitkale ise ilk 4 hafta sonucunda sadece 1 puan alarak ligin dibine demir attı.

