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Fuar Kavşağında kaza korkuttu

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Fuar Kavşağında kaza korkuttu
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Lefkoşa'da Fuar Kavşağı olarak bilinen noktada saat 7.45 sıralarında yaşanan kaza korkuttu.

Kaza, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde batı istikametinde ilerleyen ve Fuar Kavşağı'na geldiği sırada Yakın Doğu Bulvarı'na dikkatsizce dönüşe geçen TLN 606 plakalı panel van bu esnada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Sanayi kavşağı yönünde ilerleyen TNS 781 plakalı okul otobüsünün önünü kesmesi sonucunda çarpışması sonucu yaşandı.
Kaza sonucunda yaralanan olmazken, trafik kilitlendi.
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