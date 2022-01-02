Mehmetçik, Düzova’yı tek geçti

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grupta Mehmetçik konuk olduğu Gülgün Süt Düzova’yı 1 -0 mağlup ederek puanını 7’ye yükseltirken, Düzova 3. Haftayı da puansız tamamladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1. Lig'de 3. hafta tamamlandı.

2022 yılının ilk maçları olan 3. hafta maçında İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grupta Düzovaile Mehmetçik, Balıkesir Stadında karşılaştılar. Mehmet Volkan Çelik’in yönettiği maçı deplasman ekibi Mehmetçik 1 – 0 kazandı.

7 puana yükselen Mehmetçik, ikinci sıraya yerleşti. Umut Güden yönetimindeki Düzova ise üçüncü haftayı da puansız tamamladı.

