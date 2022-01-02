banner762
banner753
Pandelidis: Çok daha sert önlemler alma ihtimali masada
Pandelidis: Çok daha sert önlemler alma ihtimali masada
9 0
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
85 0
 
Allah korudu
Allah korudu
66 0
Yeni yıl hediyeniz hayırlı olsun
Yeni yıl hediyeniz hayırlı olsun
44 0
‘Yavru Konforu' tepkisi
‘Yavru Konforu' tepkisi
129 0
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
70 0
Marketler aynı hamam aynı tas
Marketler aynı hamam aynı tas
511 0
banner661
banner726

Mehmetçik, Düzova’yı tek geçti

banner476

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grupta Mehmetçik konuk olduğu Gülgün Süt Düzova’yı 1 -0 mağlup ederek puanını 7’ye yükseltirken, Düzova 3. Haftayı da puansız tamamladı

banner714
Mehmetçik, Düzova’yı tek geçti
banner721
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1. Lig'de 3. hafta tamamlandı.
2022 yılının ilk maçları olan 3. hafta maçında İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grupta Düzovaile Mehmetçik, Balıkesir Stadında karşılaştılar. Mehmet Volkan Çelik’in yönettiği maçı deplasman ekibi Mehmetçik 1 – 0 kazandı.
7 puana yükselen Mehmetçik, ikinci sıraya yerleşti. Umut Güden yönetimindeki Düzova ise üçüncü haftayı da puansız tamamladı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.