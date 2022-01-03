Lefkoşa'da bugün sabah saatlerinde yaşanan zincirleme kaza ucuz atlatıldı. Kaymaklı eski mezarlığı önünde saat 08.00 sıralarında ara yoldan gelerek Şht. Mustafa Ruso Caddesi'ne dikkatsizce çıkış yapan NJ 112 plakalı suzuki marla araç sürücüsü bu esnada kuzey yönünde ilerleyen MA092 plakalı mercedes marka araca yandan çarptı.
Bu esnada yine kuzey yönünde ilerleyen KM 387 plakalı Renault marka araçta önünde savrulan NJ112 plakalı araca arkadan çarptı. Yaşanan zincirleme kaza sonucunda yaralanan olmazken, cadde üzerindeki trafik kuzey yönünde durdu.
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