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Mehmet Salih’e başarılı operasyon

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Mehmet Salih’e başarılı operasyon
Aksa 1. Lig’in doğu bölgesi ekiplerinden Mormenekşe’nin genç ve başarılı kalecisi Mehmet Salih Merttuna dizinden başarılı bir operasyon geçirdi.
Yaklaşık 1 ay önce yaşadığı sakatlık sonucunda çapraz bağlarında kopma olan Mehmet Salih Merttuna bugün Yakın Doğu Hastanesi’nde Doç. Dr. Deniz Aydın tarafından ameliyat edildi.
Operasyonun gayet başarılı geçtiği ve kısa süre içinde güçlendirme çalışmalarına başlayacağı bildirildi.
Öte yandan Mehmet Salih Merttuna yaptığı paylaşımla şunları dile getirdi:
Hayırlısıynan bunu da atlattık inşallah daha güçlü döneceğim arayan soran herkese ameliyatımı yapan doktorum Deniz beye çok teşekkür ederim herşey güzel olacak
 
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