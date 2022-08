“Dünya kırmızı alarmda bizde ise orman yangınları hala ciddiye alınmıyor”

Yeşil Barış Hareketi (YBH), ekolojik dengenin daha fazla bozulmaması ve çevrenin korunması adına yangınlara karşı gerekenin ivedilikle yapılmasını talep etti.



YBH Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının en yüksek değerlere ulaştığı bugünlerde, özellikle ormanlarda yangın çıkma endişesinin herkesin uykularını kaçırdığı belirtilerek, ülkenin herhangi bir müdahale için araç, donanım ve eleman açısından yetersiz olduğu, son iki yılda yaşanan 2 büyük yangında net olarak ortaya çıktığı görüşü belirtildi.



“Bu sorunların hâlâ çözülmemiş olması ya da göstermelik, iğreti bazı işler dışında bu anlamda gerekli adımların atılmaması ülke değerleri adına büyük sorumsuzluktur” denilen açıklamada, Orman Dairesi’nin mevcut elemanlarının, araç ve ekipmanları ile olası yangınlara müdahale için ne kadar yetersiz, hazırlıkların eksik durumda olduğunu her yangında tekrar tekrar yaşanarak görülmek istenmediği kaydedildi.



Açıklamada, yangında ilk müdahalenin yaşamsal derecede önemli olduğu vurgulanarak, “Bu amaçla, teknolojik olanaklar da kullanılarak, gözetleme kulelerinden düzenli takip yapmasını sağlayan, ormanlarımızın sürekli olarak izlenerek, uyarılar oluşturan teknolojik herhangi bir sistem neden hâlâ oluşturulmuyor? Yetersiz olduğu her vesile ile dile getirilen yangın müdahale araçları neden yenilenmiyor? Bunlar, her yangında şikâyet konusu yapılmak yerine, yangın sezonu öncesi alınması gereken tedbirlerdir” soruları yer aldı.



YDH açıklamasında şöyle denildi:



“Haziran ayında yaşadığımız son büyük yangında, bütün yetersizliklere rağmen, canını dişine takarak, canla başla çalışan personele teşekkür etmekten başka elden gelen olmamakla birlikte, onlara gerekli donanımın sağlanmaması içler acısı bir yetersizliğe neden olmuştur. Sezonluk yangın ekibine gelen elemanların eğitimsiz bir şekilde böylesine ciddi bir yangınla yüzleşmesi korkutucuydu. Oysa, birçok dünya ülkesinde olduğu gibi yangın ekipleri kadrolu personel olarak konumlandırılmalı ve düzenli eğitimlerden geçerek hazır hale gelmelidir. Gerek kadrolar, gerekse halk olarak yangınlara hazır olmak, yangınları söndürmenin en öneli anahtarıdır.



Ormanlarımızın neredeyse tükenme noktasına geldiği ülkemizde orman yangınlarını hala ciddiye almış görünmüyoruz. Mevcut sistemi sorgulayarak, yeterli duyarlılıkla çözümler üretmek mümkündür. Ne var ki, örneğin, yangın şeritlerimizin bakımsız durumuna baktığımızda, yangınların yeteri kadar ciddiye alınmadığı, sorumluluk ve yeterli bir duyarlılık olmadığını gösteren ihmaller ile yüzleşerek infiale kapılıyoruz."



-Sorular



Açıklamada, " Bir ay önce yaşadığımız büyük yangından sonra kaç km yangın emniyet şeridi temizlenmiştir? Gelecek yıl fidan dikimi için ne kadar tohum toplanmıştır? Geçmiş yıllardan tohum stokuna sahip miyiz?" soruları da yer aldı ve "Bilinmelidir ki Tepebaşı ve Mersinlik yangınından sonra bir bölgenin daha yangın sahası olarak nitelenmiş hale gelmesine izin vermeyeceğiz." denildi.





Sorumluların duyarlılığa ve icraata çağrıldığı Yeşil Barış Hareketi açıklamasında "Bizler, Yeşil Barış Hareketi olarak ekolojik dengenin daha fazla bozulmaması ve çevrenin korunması adına yangınlara karşı gerekenin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz. Bu konunun her zaman takipçisi olacağız” ifadelerine de yer verildi.