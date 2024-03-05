banner913
banner932
Galatasaray savunmada zirveye oynuyor
Galatasaray savunmada zirveye oynuyor
12 0
Lacroix çözüm için daha çok çaba gösterilmesi çağrısında bulundu
Lacroix çözüm için daha çok çaba gösterilmesi çağrısında bulundu
14 0
 
En fazla yağış Ercan’da kaydedildi
En fazla yağış Ercan’da kaydedildi
31 0
Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu
Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu
13 0
Sağlıkta Ortak Sorun Obezite
Sağlıkta Ortak Sorun Obezite
19 0
“Dünya Kadınlar Günü Konseri” yapılıyor
“Dünya Kadınlar Günü Konseri” yapılıyor
13 0
Kıb-Tek: Borçlu abonelerin elektrikleri 6 Mart’ta kesilecek
Kıb-Tek: Borçlu abonelerin elektrikleri 6 Mart’ta kesilecek
20 0
banner1012

Mehmet Erol’un çapraz bağları koptu

banner974
Mehmet Erol’un çapraz bağları koptu
banner971
AKSA Süper Lig ekiplerinden Tremeşeli Holding Dumlupınar’da orta sahanın önemli ismi Mehmet Erol, sakatlığı sebebi ile sezonu kapattı.
Ligin 21’inci haftasında Alsancak Yeşilova ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanarak oyundan 18’inci dakikada çıkan Mehmet Erol’un sol diz çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. İstanbul’da ameliyat edilmesi Erol sezonu kapatırken, yeni sezonun başını da kaçıracak.
Erol’un sakatlığıyla ilgili kulübü Tremeşeli H. Dumlupınar şu açıklamayı yaptı:
“Alsancak Yeşilova maçında sakatlanan ve çapraz bağ operasyonu geçirecek olan başarılı futbolcumuz Mehmet Erol’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede yeşil sahalara dönmesini temenni ederiz.”
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.