Mehmet Erol’un çapraz bağları koptu

AKSA Süper Lig ekiplerinden Tremeşeli Holding Dumlupınar’da orta sahanın önemli ismi Mehmet Erol, sakatlığı sebebi ile sezonu kapattı.

Ligin 21’inci haftasında Alsancak Yeşilova ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanarak oyundan 18’inci dakikada çıkan Mehmet Erol’un sol diz çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. İstanbul’da ameliyat edilmesi Erol sezonu kapatırken, yeni sezonun başını da kaçıracak.

Erol’un sakatlığıyla ilgili kulübü Tremeşeli H. Dumlupınar şu açıklamayı yaptı:

“Alsancak Yeşilova maçında sakatlanan ve çapraz bağ operasyonu geçirecek olan başarılı futbolcumuz Mehmet Erol’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede yeşil sahalara dönmesini temenni ederiz.”



