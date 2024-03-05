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Mehmet Demir Ocak’la yolları ayırdı

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Mehmet Demir Ocak’la yolları ayırdı
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Aksa Süper Ligin Girne ekibi Türk Ocağı Kulübü’nde alt yapı ekibinde bulunan Mehmet Demir görevinden ayrıldı. U-16 takımın başında olan Demir ayrılığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Birçok sıkıntı üzerine son zamanlarda yaşadığım kötüleyici itham ve saygısızlıklar nedeniyle Türk Ocağı Spor Kulübündeki görevimi sonlandırma kararı aldım. Bana destek olan başta tüm sporcularımız ve aileleri ile, Av. Mustafa Şener'e bu zamana kadar gösterdikleri destek ve anlayış için teşekkür eder, bundan sonraki süreçte tüm branşlarda bütün camiaya başarılar dilerim.”
 
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