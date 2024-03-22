Mehmet Erol, ameliyat oldu

Aksa Süper Ligin Mağusa ekiplerinden Tremeşeli H. Dumlupınar’ın orta sahasının yıldız futbolcusu Mehmet Erol başarılı bir çapraz bağ ameliyatı oldu.

Yaklaşık 1 ay önce lig maçında yaşadığı sakatlık sonrasında dün Op. Dr. Raşit Özcafer tarafından ameliyat edilen Mehmet Erol sezonu kapatmıştı.

Ameliyatla ilgili Dumlupınar Kulübü şu açıklamayı yaptı:

“Kulübümüzün başarılı futbolcusu Mehmet Erol, doktorumuz Raşit Özcafer tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edilmiştir. Yıldız futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, operasyonu gerçekleştiren doktorumuz Raşit Özcafer ve ekibine teşekkür ederiz.”

