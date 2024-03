Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 1-4 Mart 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Kadınlar Kıbrıs Kupası müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;



KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç:Ali Nazlıoğlu (Çetinkaya TSK), Kemal Can Bucak (Alsancak Yeşilova SK), Alihan Ak (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK), Sami Sarpten (Türk Ocağı Limasol), Ege Can Açıkportalı (Esentepe KKSK)

2 Maç:Osman Olgu (Lefke TSK)

3 Maç: Abdulrahim Edis (Cihangir GSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç:Hüseyin Marazlı (Lefke TSK)

1 Maç:Buğra Mercan (Lefke TSK), Doğuş Civisilli (Pera L. Gençler Birliği SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Berk Öreç (Lefke TSK)

Mehmet Ali Aylanç (Pera L. Gençler Birliği SK)

Emek Kırılmaz (Esentepe KKSK)

Yasin Kurt (Mormenekşe GBSK)

Umut İlgün (Ünimar Maraş GSK)

Asrın Alican Sönmez (Yalova SK)

Mehmet Yapıcıel (Cihangir GSK)

Yusuf Pehlivanoğlu (Cihangir GSK)

Görkem Kocayiğit (Gönyeli SK)

Mahmut Fansa (Türk Ocağı Limasol)

Serhat Deste (Hamitköy ŞHSK)

Kutlu Önal (Girne Halk Evi)

Onur Güler (Hamitköy ŞHSK)

Aral Çeliktaş (Göçmenköy İYSK)

Okan İl (Ünimar Maraş GSK)

Elvin Şirinov (Mağusa Türk Gücü)

Erdem Emir (Göçmenköy İYSK)

Ahmet Said Çetin (Girne Halk Evi)

Özel Demiriz (Dem’s Cons. Çanakkale TSK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 02.03.2024 tarihinde İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan Pera L. Gençler Birliği SK – Cihangir AKSA Süper Lig karşılaşmasında teknik alan dışına çıkarak yardımcı hakeme itirazda bulunan ve hakemin sarı kart göstermesine müteakip iki eli ile hakemi şiddetli bir şekilde ittiği raporlardan tespit edilen Pera L. Gençler Birliği SK yönetici Erhan Dağgül’e, DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı DT 44 (1) (c) uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.