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Mehmet Çıldır, Merit A. Yeşilova yönetiminde

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Mehmet Çıldır, Merit A. Yeşilova yönetiminde
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Merit Alsancak Yeşilova Kulüp Başkanı Redif Nurel, iş adamı Mehmet Çıldır’ı yönetimine dahil etti. Geçtiğimiz dönemlerde Gönyeli’de kulüp başkanlığı yapan iş adamı Mehmet Çıldır, Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nureli’in yeni sezon öncesi yönetimine katıldı. Redif Nurel’in haberi doğrularken, Mehmet Çıldır’ın başarılı bir iş adamı olduğunu ve kendisini Başkan yardımcısı olarak aralarına dahil ettiğini söyledi.
 
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