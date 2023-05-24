Alevkayası’na tırmanacaklar!!

Necati KÜLAHLILAR
Basel Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 2. yarışı 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Uzun yıllar sonra Alevkayası'na Tırmanma yarışı ile dönülecek.
Saat 10.00 da başlayacak olan yarışta Deniz Denner - Ömer Topçu ikilisi de start alacak.
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