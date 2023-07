Mehmet Çavuş ve Yakup Şen gelecek sezon Değirmenlik'te oynayacak

Miracle Değirmenlik Kulübü As Başkanı Ebru Törehan Yenicami kulübü ile kaleci Furkan Ataş ve Mehmet Göktaş konusunda anlaşma sağladıklarını , Mehmet Çavuş ve Yakup Şen’in ise opsiyonlarını aldıklarını belirtti

Sezon öncesi iç transferde başarılı bir süreç geçiren Miracle Değirmenlik takımı dış transferde de iyi sounçlar almaya devam ediyor. Yenicami kulüp başkanı Ahmet Gençosman ile masaya oturan Miracle Değirmenlik Kulübü As Başkanı Ebru Törehan Yenicami kulübü ile kaleci Furkan Ataş ve Mehmet Göktaş konusunda anlaşma sağladıklarını , Mehmet Çavuş ve Yakup Şen’in ise opsiyonlarını aldıklarını belirtti. Mehmet Göktaş’ın Miracle Karşıyaka’da sezona başladığını ifade eden Ebru Törehan, Mehmet Çavuş ve Yakup Şen’in ise önümüzdeki sezon Miracle Değirmenlik takımında forma giyeceğini söyledi. Ebru Törehan, Mircale Değirmenlik takımında transferin bitmediğini oluşacak fırsat transferlerinde yine düğmeye basabileceklerini söyledi.Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Ebru Törehan yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. Miracle Değirmenlik Kulübü As Başkanı Ebru Törehan Değirmenlik Spor Kulübü’nün kendileri için çok önemli olduğunu belirtirken, Değirmenlik camiası ve Değirmenlik gençlerinin de kendileri adına çok önemli olduğunu söyledi. Yeni sezonda yeni transferlerle birlikte hem lig şampiyonluğu hem de kupa hedefi ile ilerleyeceklerini ifade eden Ebru Törehan, Miracle Değirmenlik camiasının kendileri için her zaman değerli ve özel olduğunu aktardı.