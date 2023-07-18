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4 yaşındaki turist çocuk havuzda boğuldu

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4 yaşındaki turist çocuk havuzda boğuldu
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Tatil için Ay.Napa’da bulunan Romanyalı ailenin 4 yaşındaki erkek çocuklarının, otel havuzunda boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.
Politis gazetesi, dün öğlen saatlerinde baygın olarak havuzda tespit edilen 4 yaşındaki çocuğun hemen hastaneye kaldırıldığını ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığını yazdı.
Habere göre polis olayla ilgili araştırma başlatırken, çocuğa bugün otopsi yapılması da bekleniyor.
 
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