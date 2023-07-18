4 yaşındaki turist çocuk havuzda boğuldu

Tatil için Ay.Napa’da bulunan Romanyalı ailenin 4 yaşındaki erkek çocuklarının, otel havuzunda boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.
Politis gazetesi, dün öğlen saatlerinde baygın olarak havuzda tespit edilen 4 yaşındaki çocuğun hemen hastaneye kaldırıldığını ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığını yazdı.
Habere göre polis olayla ilgili araştırma başlatırken, çocuğa bugün otopsi yapılması da bekleniyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.