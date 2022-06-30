Meftun Türker başkanlık adaylığını açıkladı

Kulüp başkanı Salih Saygılı’nın özel nedenlerden dolayı istifa etmesi üzerine olağan üstü genel kurul kararı alınan Türkmenköy’de camiayı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Türkmenköy’de yirmi yılı aşkın süre futbol oynayan efsane kaptanlardan Meftun Türker başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Meftun Türker yaptığı açıklamada “Geçmişte birlik ve beraberliğimiz ile neler başarılabileceğini hep birlikte gördük yaşadık, kenetlenmiş bir camia ile aşamayacağımız engel yok, kulübe tesisleşme, alt yapı ve sürdürülebilir başarı konusunda daha ileri taşımak için elimizi taşın altına koyma zamanı geldi” dedi. Türkmenköy A.S.K. olağan üstü genel kurul toplantısı 7 Temmuz Perşembe akşamı, saat 19:00’da kulüp lokalinde gerçekleştirilecek.

