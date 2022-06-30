Küçükler Uhlsport U8 Lefkoşa Kupası’nda buluştu

Uhlsport U8 Lefkoşa Kupası Gönyeli halı sahasında yapıldı. Gönyeli, Göçmenköy, Çetinkaya ve Yenicami takımlarının katılımıyla gerçekleşen organizasyon da, çocukların yaşattığı ve yaşadığı keyifli ve heyecan dolu anlar görülmeye değerdi.

Uhlsport turnuvasına katılan her çocuğa madalya ve hediye çekleri taktim edildi.

Uhlsport yetkilileri bu tür organizasyonları ülkenin çocuklarına sunmaya ve onlara her türlü katkı koymaya devam edeceklerini söylediler.



