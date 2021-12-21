Medipol Başakşehir seriyi sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında GZT Giresunspor'u 3-1 yendi. Emre Belözoğlu yönetiminde mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, genç teknik adamla 10. maçında sahadan 8. kez galibiyetle ayrıldı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Medipol Başakşehir sevindi. Rakibini 3-1 mağlup eden Başakşehir, zirve tırmanışını sürdürdü.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 17'de Deniz Türüç, 69'da Junior Caiçara ile 78'de Edin Visca'dan geldi. GZT Giresunspor'un tek sayısını ise 28'de Mamadou Diarra kaydetti.

Bu sonuçla Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10. maçta 8. galibiyetini elde eden Medipol Başakşehir, puanını 32'ye yükseltti. Konuk ekip GZT Giresunspor ise 22 puanda kaldı.

Emre Belözoğlu tarihe geçti

41 yaşındaki teknik adam GZT Giresunspor galibiyetiyle lig tarihine geçti. OPTA'nın verilerine göre, Emre Belözoğlu, Coşkun Özarı'nın (21 maç) rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu (20 maç).

