Fenerbahçe'de öncelikli hedef Slaven Bilic

Fenerbahçe, yeni bir teknik direktörle kısa süre içinde anlaşmayı planlıyor. Sarı lacivertlilerde öne çıkan isim Slaven Bilic. Kenan Koçak için ise iki farklı formül değerlendiriliyor.

Fenerbahçe’de Vitor Pereira'yla yolların ayrılmasının ardından gözler teknik direktör arayışına çevrildi.

Sarı lacivertlilerde öncelikli hedef Slaven Bilic.

Hırvat teknik adamla sezon öncesinde görüşülmüş, ancak Çin kulübü Beijing Guoan izin vermeyince anlaşma sağlanamamıştı.

53 yaşındaki teknik adamın, yeniden Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Deneyimli çalıştırıcıyla görüşmelerin ilerleyen günlerde hızlanacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe için bir diğer isim Kenan Koçak.

A Milli Takımda Yardımcı Antrenör olarak görev yapan 40 yaşındaki teknik adam için farklı bir plan düşünülüyor:

Birinci hedef, Slaven Bilic'le anlaşılması halinde Hırvat teknik adamın ekibinde yer alması, aksi durumda ise sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapması.

Ancak Kenan Koçak’ın A Milli Takım’dan ayrılması halinde, teknik direktör olarak çalışmak istediği, yardımcı antrenörlüğe sıcak bakmadığı öğrenildi.

Bu arada, son haftalarda düşüşe geçen Leeds United’ın başındaki isim Marcelo Bielsa da, Fenerbahçe için sürpriz aday olarak değerlendiriliyor.

Arjantinli teknik adam, düşük bir ihtimal olsa da sarı lacivertlilerin gündemindeki isimler arasında.

