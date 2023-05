Meclis futbol takımı gençlerle maç yaptı

ülkenin geleceğini şekillendirirken sorumlulukların da farkında olduklarını ifade etti ve organizasyondan dolayı teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençlerden kurulan takımla maç yaptı.Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Gönyeli Stadyumundaki maçı Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de takip etti.Meclis takımında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ile eski Milletvekillerinden Kadri Fellahoğlu da yer aldı.Ödül töreninde yaptığı konuşmada organizasyonun çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, gençlere olan güveninin tam olduğunu kaydeden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bağımsızlığın önemine işaret ederek devlete her zaman sahip çıkılması gerektiğini belirtti.Meclis Takımı kaptanı ve Meclis İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, her yıl 19 Mayıs’ta gençlerle buluştuklarını, bu anlamlı günün anısını her zaman yaşatmak istediklerini söyledi.Gençler adına konuşan Fatma Müsbah ise böyle maçta yer almaktan dolayı çok heyecanlı olduklarınıGençlerden oluşan takım , Cumhuriyet Meclisi Futbol takımını 7-2 mağlup etti.