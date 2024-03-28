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Masterler Erhun Erkmen anısına sahada

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Masterler Erhun Erkmen anısına sahada
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Efsane Masterleri’nin merhum Erhun Erkmen anısına gerçekleştirdikleri Erhun Erkmen Masterler Anı Turnuvası başladı.
Ortaköy İrsen Küçük Stadında oynanan ve Ali Aligüllü ile ekibinin yönettiği Erkmen Masterler Anı Turnuvasında ilk hafta tamamlanırken, ilk haftanın lideri GöçmenköyMasterleri oldu.
İlk haftada alınan sonuçlar şöyle:
SarınçMasterleri – Efsane Masterleri, 1 – 0
GöçmenköyMasterleri – Alayköy Masterleri, 6 – 1
Güzelyurt Efsane Team – Değirmenlik Masterleri, 4 – 1
Alsancak Masterleri – Çağ Akar Masterleri, 2 – 0
 
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