Genç motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi sürüyor

Lefkoşa’da 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan Doğukan Yiğit Ünlü tutuklandı. Sevinç'in hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı

Lefkoşa’da 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan Doğukan Yiğit Ünlü dün mahkemeye çıkarıldı.

Trafik şubesinde görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 27 Mart 2024 tarihinde, saat 17:15 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, 22 yaşındaki Doğukan Yiğit Ünlü’nün, yönetimindeki MC 594 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi’ne dönüşe geçmesi sonucu o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru kavşağa geldiğinde süratini salim raddeye indirmeden dikkatsizce seyreden 19 yaşındaki Sami Sevinç yönetimindeki VL 213 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındığını, hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Polis, Sevinç’ten 20 cc kan örneği alındığını kaydetti. Polis, araçta 35, motosiklette 15 bin TL hasar oluştuğunu açıkladı. Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

