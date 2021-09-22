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Marmara’da, Kürt yeniden başkan

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Marmara’da, Kürt yeniden başkan
Hasan İLKER
Lefkoşa kulüplerinden Marmara Spor Kulübünde, yapılan genel kurul sonucunda İbrahim Kürt yeniden başkan seçildi.
İbrahim Kürt başkanlığında oluşturulan Marmara Spor Kulübü yeni yönetim kurulu listesi ve görev dağılımı ise şu isimlerden oluştu;
“Başkan : İbrahim Kürt, as başkan: Hasan Onbaşı, genel sekreter; Ömer Gedik, muhasip; Fırat Özkarataş, tahsildar; Mehmet Kırman, spor şubesi sorumlu yönetici; Serdar Özakan, basın sorumlusu ve lokal sor.;Cengiz Karaca, sosyal işler sorumlusu; Veli Göztaşı, denetleme kurulu; Halil Dağcı, Ertan Kabidan, Mustafa Tuncalp, Gökhan Özakan”
 
 
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