Soykurt’un tedavisi Mert’i maça yetiştirdi

Ülkemizin başarılı osteopatı, Hamitköy kulüp doktoru osteopat Mustafa Soykurt, AKSA Süper Ligin ilk hafta maçı olan Binatlı – Hamitköy maçı öncesinde bileğinden kötü şekilde sakatlanan Hamitköy futbolcusu Mert Ateş’i kısa sürede maça yetiştirdi.

Tedavi sürecinde enerji ve holistik yapıyı da kullanan Mustafa Soykurt, Hamitköy takımının temel oyuncularından olan Mert Ateş’i maça hazır hale getirdi.

Maç boyunca orta sahada başarılı işler çıkaran Mert Ateş de maç sonunda galibiyetin mutluluğunu Mustafa Soykurt’la paylaşırken, Mustafa Soykurt’a teşekkür etti.

