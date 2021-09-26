Maraş zirvede, GG dipte

Maraş, China Bazaar Gençlik Gücü’nü deplasmanda mağlup ederek ikinci galibiyetini alırken, Gençlik Gücü 0 puanda kalarak hayal kırıklığı yaratmaya devam etti

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Engin Akkagün, Yusuf Bahar

Gençlik Gücü: Emre, Ahmet Coşkun (Dk. 46 Hakan), Aşkın, Buğra, Çağdaş, Erin, İrfan(Dk.70 Hasan Kanlı), Hasan Çirkin (Dk.70 Mahmut), Orhan (Dk. 46 Eran), Tayfun (Dk.55 Sezgin), Ümitcan

Maraş: Oğuzhan, Emre Uysal, Ersoy, Serkan, Yavmi, Mustafa Köleli, Eren (Dk.89 Yavuz), Mustafa İnanç, Hasan Özçelik (Dk.44 Selkan), Mustafa Zorba (Dk. 80 Hüseyin), Mehmet (Dk.80 Ramazan)

Goller: DK. 54 Buğra Barın (Gençlik Gücü)- Dk.16 Hasan Özçelik, Dk.40 Emre Uysal (Maraş)



AKSA Birinci Ligde Maraş, China Bazaar Gençlik Gücü’nü deplasmanda 2 – 1 mağlup ederek ikinci galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan China Bazaar Gençlik Gücü ise 2 hafta sonunda 0 puanda kalarak hayal kırıklığı yaratmaya devam etti.

Maçın ilk devresinde sahada ne yaptığını bilerek oynayan Maraş 16. Dakikada golcüsü Hasan Özçelik’in golü ile 1 – 0 öne geçerken, 402da Emre Uysal takımını rahatlatan golü attı.

İkinci devreye mutlak gol bulma hedefiyle başlayan China Bazaar Gençlik Gücü, Buğra Barın ile oyunun ilk bölümünde 54’te gol bularak skoru 2 – 1 yapmasına rağmen skoru korumayı başaran Maraş, zorlu Lefkoşa deplasmanında Mağusa’ya şen döndü.

