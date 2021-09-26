Hamitköy’de tek eksik goldü

Stadyum: Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Halil Canaloğlu, Ali Akçınar
Hamitköy: Tolga, Mehmet Çil, Daniel, Ömer, Rifat (Dk.38 İbrahim Kaba), Taner, İbrahim Öksüzoğulları, Mert, Salih, Toykan (Dk.58 Kemal ), İbrahim Güler
DTB: Cenk, Ahmet Sönmez, Çağrı (Dk. 88 Tunahan), Kenan, Aydın, Koral (Dk.17 Kaan), Ali Akbulut, Ali Savaşan, Doğukan, Billy, Tansel(Dk.85 Afün)
Hamitköy’de, Hamitköy ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan maç tam bir lig mücadelesine sahne olurken; birçok gol pozisyonuna rağmen karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Hamitköy’deDanyKalou başarılı müdahaleleriyle takımının aldığı puana büyük katkı koydu. Doğan Türk Birliği’nin ise bir topu direkten döndü. Hamitköy’ün bir pozisyonda penaltı beklentisine rağmen Kerem Eran devam kararı verdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.