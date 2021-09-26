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Hamitköy’de tek eksik goldü

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Hamitköy ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan ve pozisyonu çok olan karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.İyi sayıda seyirci kitlesi önünde oynanan mücadele gol olmasa da keyif verdi.

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Hamitköy’de tek eksik goldü
Stadyum: Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler:  Kerem Eran, Halil Canaloğlu, Ali Akçınar
Hamitköy: Tolga, Mehmet Çil, Daniel, Ömer, Rifat (Dk.38 İbrahim Kaba), Taner, İbrahim Öksüzoğulları, Mert, Salih, Toykan (Dk.58 Kemal ), İbrahim Güler         
DTB:  Cenk, Ahmet Sönmez, Çağrı (Dk. 88 Tunahan), Kenan, Aydın, Koral (Dk.17 Kaan), Ali Akbulut, Ali Savaşan, Doğukan, Billy, Tansel(Dk.85 Afün)
 
Hamitköy’de, Hamitköy ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan maç tam bir lig mücadelesine sahne olurken; birçok gol pozisyonuna rağmen karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Hamitköy’deDanyKalou başarılı müdahaleleriyle takımının aldığı puana büyük katkı koydu. Doğan Türk Birliği’nin ise bir topu direkten döndü. Hamitköy’ün bir pozisyonda penaltı beklentisine rağmen Kerem Eran devam kararı verdi.
 
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