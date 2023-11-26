Maraş'tan, Çanakkale'ye ağır darbe

Stat: Maraş Necip Kartal Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Engin Akkagün, Abdulkadir Karadağ

Ünimar Maraş: Umut, Emre Aktaş, Serkan (Ömer), Emre Karaciğer (Mehmet Can), Burak (Süleyman), Önder (Oğuzhan), Emir, Mehmet Ergün, İlhan, Ahmet Hellaç (Arda), Ahmet Kıyı

Dem’s Cons. Çanakkale: Yusuf (Mustafa), Orhan, Sami Ergazi (Sezer), Anıljan, Malik (Erol), Barın, Mustafa, Çağdaş, Yunus (Cenkay), Ekrem, Uvanç (Rifat)

Goller: 54-68.Dk Burak, 89.Dk Süleyman Bayır (Ü.Maraş)



Aksa Birinci Ligi’nde zirveye tırmanmak isteyen Dem’s Construction Çanakkale, komşu takım Ünimar Maraş’a konuk oldu. Ünimar Maraş rakibini 3-0 mağlup ederek çok önemli 3 puanın sahibi oldu.

Karşılıklı ataklarla başlayan karşılaşmanın ilk yarısı büyük çekişme içinde geçti.

17. dakikada gelişen atakta orta sahada gelişen atakta Anıljan’ın hareketini tehlikeli olarak değerlendiren Hüseyin Özkan kırmızı kartla Anıljan’ı oyun dışına gönderdi ve Dem’s Construction Çanakkale oyunda 10 kişi kaldı.

Maçın ilk devresi golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçın ikinci devresine hızlı başlayan evsahibi Ünimar Maraş 54. Dakikada gelişen atakta Burak’ın vuruşuytla 1-0 öne geçti.

Ataklarını yoğunlaştıran evsahibi takım ikinci golü de bulunca rahatladı.

68. dakikada yoğun atakların yaşandığı dakikalarda gelişen Ünimar Maraş atağında ilk golün sahibi Burak hem kendinin hem takımının ikinci golünü kaydetti ve skor 2-0 oldu.

Bu dakikadan sonra Dem’s Construction Çanakkale’nin atakları sonuç vermedi ve gole ulaşamadı.

Maçın bu skorla bitmesi beklenirken maçın son dakikasında gelişen Ünimar Maraş atağında bu kez Süleyman Bayır’ın vuruşu filelere gitti ve skor 3-0 oldu.