14 kaçak ikamet eden daha tutuklandı

Polis tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda KKTC’de kaçak ikamet ettiği tespit edilen 14 kişi tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
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