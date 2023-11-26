banner913
banner932
Binatlı fırsatı tepti
Binatlı fırsatı tepti
220 0
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
22 0
 
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
18 0
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
14 0
Dublin'de bıçaklı saldırı
Dublin'de bıçaklı saldırı
17 0
Gazze'de ateşkes başlıyor
Gazze'de ateşkes başlıyor
12 0
63 okul güçlendirilecek
63 okul güçlendirilecek
17 0
banner964
banner985

14 kaçak ikamet eden daha tutuklandı

banner989

banner974
14 kaçak ikamet eden daha tutuklandı
banner971
Polis tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler  sonucunda KKTC’de kaçak ikamet ettiği tespit edilen 14 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.