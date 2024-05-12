Maraş, küllerinden doğdu

Play – Out maçlarına son sırada başlayan Maraş, Ozanköy’ü 3 golle geçerek ligde kalma adına avantaj elde etti. Ozanköy ise Play – Out sıralamasında son sıraya geriledi

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Ahmet Genç, Yalçın Kabacıklı

Ozanköy: Kürşat Çil, Murat Erişik, Doğukan Ahmet Yeterli, Ahmet Avcı, Salih Can Gül, Ceylan Taneri, İbrahim Kunur, Murat Besli, Mahmut Can Birol, Ulaşcan Özdeniz, Mertkan Kaya

Ünimar Maraş: Umut İlgün, Serkan Tebelleşol, Ömer Kotbaş, Alp E.E. Çakıroğlu, Emre Uysal, Emir Dolu, Yıldıray Fenercioğlu, M.Ergün Çekiç, Aras Uysal, İlhan Kocabaş, Salih Taş

Goller: Ulaşcan Özdeniz 55.dk (Ozanköy) - M.Ergün Çekiç 3.dk, Aras Uysal 6.dk, Emir Dolu 48.dk (P) (Ü. Maraş)



AKSA 1.Lig’den düşecek son takımın belli olacağı Play-out 1. hafta maçları oynandı.

Play-out ilk maçında Ozanköy ile Ünimar Maraş, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşılaştı. Mücadele 3-1’lik skorla Maraş üstünlüğünde tamamlandı. Maraş’a galibiyeti getiren golleri 3’üncü dakikada Mert Ergün Çekiç, 6’ncı dakikada Aras Uysal ve 48’nci dakikada penaltıdan Emir Dolu kaydetti. Ozanköy’ün tek golü 55’inci dakikada Ulaşcan Özdeniz’den geldi.

Bu sonucun ardından Ünimar Maraş 19 puana yükselirken, Ozanköy 17 puanda kaldı